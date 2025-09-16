Pátzcuaro, Michoacán, 16 de septiembre de 2025.- En un ambiente de paz y tranquilidad, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, encabezó el desfile cívico por el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia Nacional, acompañado de cientos de familias que se dieron cita en el centro histórico para celebrar esta fecha tan significativa.

Durante la jornada, el alcalde destacó que estas conmemoraciones son una manera de rendir tributo a los héroes y heroínas que nos dieron patria y libertad, pero también una oportunidad para fortalecer la unidad, la identidad y el orgullo de ser patzcuarense.

El desfile partió del Palacio Municipal y recorrió las principales calles del centro histórico con la entusiasta participación de instituciones educativas, contingentes de asociaciones y sindicatos, cuerpos de seguridad y la Asociación de Charros de Pátzcuaro.

Previo al recorrido, el presidente municipal encabezó la colocación de una ofrenda floral en honor a Gertrudis Bocanegra en la Plaza Vasco de Quiroga, acompañado de regidores y funcionarios municipales. También se realizó un acto cívico, donde se resaltó el valor histórico de la lucha por la independencia.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener vivas las tradiciones cívicas que dan identidad a Pátzcuaro y convoca a la ciudadanía a vivir con orgullo el legado de libertad, justicia y unidad que nos une como nación.