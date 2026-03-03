Morelia, Michoacán; 03 de marzo de 2026.- El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas) firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), mediante las Reglas de Operación del Programa Desarrollo Forestal Sustentable 2026 para la operación de una Brigada Rural de Manejo del Fuego.



Este convenio fortalece la operación intermunicipal, así como la participación de ejidos y comunidades, lo que permite aumentar la capacidad de respuesta en la prevención y combate de incendios forestales.



Como parte del proceso, se realizó la integración de la brigada “326 Los Olivos”, conformada por 10 elementos, evaluados médica y físicamente para garantizar operaciones seguras y afectivas, entre ellas la “prueba de mochila”, evaluación de capacidad de fuerza y resistencia que consiste en recorrer 4.8 kilómetros en 45 minutos con una carga de 20 kilogramos en la espalda, equivalente a 18 vueltas a una cancha de fútbol.





Quienes acreditan estas evaluaciones obtienen el reconocimiento como brigadistas profesionales, reciben un pago quincenal, capacitación en introducción al comportamiento del fuego y combatiente forestal, así como equipo de protección personal y herramientas especializadas para sus labores.



La brigada operará hasta el mes de julio, sus acciones estarán enfocadas en prevención, mantenimiento y apertura de brechas cortafuego, líneas negras y manejo de material combustible, así como en el combate de incendios en la zona boscosa del sur de Morelia.



La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Guadalupe Díaz Chagolla, destacó que este logro es resultado de la reducción en el 51% de la superficie afectada por incendios forestales de 2024 a 2025.



Enfatizó la coordinación conjunta con la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Conafom), la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom) la Coordinación de Protección Civil de Morelia y la Jefatura de Tenencia del Jesús del Monte, consolidando un esfuerzo conjunto en favor de la seguridad ambiental del municipio.



Con acciones coordinadas y personal capacitado, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de proteger los recursos naturales y salvaguardar a la población ante la temporada de estiaje. Trabajar en unidad por la prevención y el cuidado de nuestros bosques, consolida a Morelia como el mejor lugar para vivir.