La democracia inclusiva no es un destino, es un camino que exige valentía institucional, imaginación normativa y sensibilidad humana, afirmó la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, al impartir la conferencia Democracia inclusiva desde los Organismos Públicos Locales Electorales, en el marco de la 39 Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2025.

“Una democracia que no incluye, excluye. Una democracia que no reconoce el pluralismo reproduce desigualdad. Una democracia que no garantiza interlegalidad, niega justicia. La democracia inclusiva, en cambio, construye comunidad y cuando la comunidad es justa es capaz de transformar instituciones, territorios y futuros”, indicó.

En el stand del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, acompañada de la Consejera Lucía Guadalupe Peraza, consideró que desde los Organismos Públicos Locales se tiene la responsabilidad de que el sistema electoral mexicano no sólo organice elecciones.

Desde lo local, dijo, “se debe garantizar derechos, construir igualdad y generar condiciones reales para la participación política”.

Por ello, la Secretaria Ejecutiva del INE exhortó a impulsar acciones como protocolos lingüísticos; acompañamiento especializado para comunidades indígenas, personas con discapacidad, mujeres afrodescendientes y grupos de la diversidad sexo genérica; criterios jurisdiccionales y administrativos con enfoque de derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad; metodologías que reconozcan la desigualdad estructural; mecanismos de interlegalidad que permitan diálogo efectivo entre el derecho estatal y los diferentes derechos hiperespecializados, como el modelo social de discapacidad o los sistemas normativos.

Detonar la reflexión y la deliberación política

La producción editorial del Instituto Nacional Electoral abarca una extensa gama a cargo de autoras y autores reconocidos en la materia que buscan detonar la reflexión y la deliberación política, aseguró la Consejera Norma De La Cruz durante la Presentación Editorial Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática. Democracia y entorno digital ¿una nueva forma de ejercer ciudadanía?

Esta colección, agregó, representa la vocación y el compromiso democrático que inspiran al INE a seguir difundiendo el pensamiento de reconocidos especialistas a fin de difundir los valores democráticos, así como los procesos fundamentales de la democracia que contribuyan en el debate de la ciencia política contemporánea.

En el stand del INE en la FIL, la Consejera De La Cruz reconoció la importancia de estos cuadernos de divulgación que destacan la necesidad de equilibrar la participación de la ciudadanía en lo digital.

“Ahí es donde hablamos de esta necesidad de la alfabetización digital, en la que debemos ser conscientes de cómo vamos dejando nuestra huella digital y de cómo vamos dejando nuestros datos”, abundó.

La presentación contó con la participación del Consejero del Instituto Electoral de Tamaulipas, Eliseo García González; la Consejera del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Vanessa Armendáriz, así como del Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, Juan Manuel Vázquez Barajas.

Más tarde, la Consejera De La Cruz Magaña presentó Capital Cívico Jalisco. Estrategia para desarrollar ciudadanía activa y comunidad inclusiva para la promoción de la educación cívica y la cultura democrática, impulsada por el IEPC Jalisco, que propone proyectos de educación cívica y participación ciudadana.

Como parte de las actividades, el columnista del periódico El Economista, Alberto Aguirre, presentó la obra Retos de la Democracia en tiempos de retroceso democrático, de la autoría del Doctor Larry Diamond, en la que participó la Consejera del Organismo Público Local Electoral de Puebla, Susana Rivas y fue moderada por el Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, José Luis Arévalo Romo.