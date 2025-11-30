Morelia, Mich.- Domingo 30 de noviembre de 2025.- Dos accidentes de tránsito se registraron en distintos puntos de Morelia, percances que dejaron igual número de lesionados y varios daños materiales, informaron fuentes de rescate.

El primer incidente ocurrió la noche de ayer sábado sobre la calle Lago de Pátzcuaro, en la colonia Ventura Puente. Se trató de un choque entre un automóvil y una motocicleta. En el sitio, una joven de 19 años sufrió leves contusiones.

Elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP acudieron a la mencionada dirección y atendieron a la joven, quien no requirió traslado hospitalario.

Posteriormente, durante la madrugada de este domingo, un motociclista resultó herido tras derrapar sobre la avenida Amalia Solórzano, al sur de la ciudad. Los vulcanos de la referida corporación también se encargaron de esta emergencia, brindaron las primeras curaciones al afectado y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica. El paciente responde al nombre de José Alberto, de 22 años de edad.

En ambos casos, oficiales de vialidad realizaron los peritajes correspondientes y retiraron los vehículos siniestrados con apoyo de grúas.