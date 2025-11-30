Apatzingán, Mich.- 30 de noviembre de 2025.- La madrugada de este domingo dejó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, luego de que se registraran tres incendios de maleza en distintos puntos de la ciudad, todos atendidos y controlados en un lapso aproximado de 40 minutos.

El primer reporte llegó alrededor de las 05:10 horas, cuando vecinos del Fraccionamiento Bugambilias advirtieron humo y fuego entre la maleza ubicada sobre la calle El Cobano. Los elementos de Bomberos se trasladaron de inmediato y lograron apagar las llamas en unos diez minutos. Según los propios vecinos, el fuego habría sido originado por una persona en situación de calle.

Apenas veinte minutos después, a las 05:30 horas, se activó otro aviso por un incendio en la Avenida Francisco I. Madero, cerca de la gasolinera Cargo, entre las colonias Lázaro Cárdenas y 22 de Octubre. En este caso, se trató de basura encendida bajo el puente peatonal, la cual fue controlada rápidamente.

El tercer hecho se reportó a las 05:50 horas sobre la carretera Apatzingán–-Buenavista, frente al Colegio de Bachilleres, donde nuevamente ardía maleza a un costado de la vialidad. Los bomberos acudieron para sofocar el fuego antes de que se extendiera.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para evitar prender basura o pastizales, especialmente durante la temporada en la que la maleza seca aumenta el riesgo de propagación.