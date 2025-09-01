Morelia, Mich.- 01 de septiembre de 2025.- En su primer año de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, incrementó el salario mínimo en un 12 por ciento, lo que se traduce en aumento real del 135 por ciento desde 2018, resaltó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal destacó que la primera rendición de cuentas de la presidenta reflejó que el gobierno federal sigue trabajando por una ruta de humanismo y un amplio enfoque social, donde las demandas y necesidades de los grupos poblacionales más vulnerables, siguen siendo una prioridad.

“El incremento al salario mínimo se estableció constitucionalmente, ahora el salario de las y los mexicanos no puede ser menor a los efectos inflacionarios, logro que en el periodo neoliberal no sucedió nunca”, enfatizó.

Reformas, ejes centrales del primer informe

Aunado al sentido social con que Claudia Sheinbaum ha gobernado en su primer año, Gladyz Butanda destacó las grandes reformas que “la primera” ha impulsado, entre ellas la del Poder Judicial; la recuperación de la rectoría del Estado Méxicano sobre Pemex y la CFE; el reconocimiento constitucional de la igualdad sustantiva, y la erradicación del nepotismo en la función pública, entre otras.

“La victoria del pueblo de 2024 permitió impulsar reformas históricas que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó en el primer semestre de su gobierno, reformas que, como cada acción de la 4T, estuvieron acompañadas de un enfoque social dirigido a los sectores poblacionales que más lo necesitan”, dijo.

Gladyz Butanda remarcó que desde Michoacán se sigue el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente en movilidad, refiriéndose a grandes proyectos como los teleféricos de Uruapan y Morelia, cuya edificación se puso en marcha en coordinación con el equipo de la presidenta de la República.

