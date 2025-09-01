Pátzcuaro, Michoacán, 1 de septiembre de 2025.- Con la tradicional pega de bando, encabezada por el presidente municipal, Julio Arreola, quedaron oficialmente inauguradas las Fiestas Patrias 2025 en Pátzcuaro.

Este acto cívico marca el inicio de las celebraciones del 215º aniversario del inicio de la Independencia de México, con la participación de autoridades municipales, regidores, funcionarios, medios de comunicación y ciudadanía en general.

La ceremonia se llevó a cabo en el balcón principal del Palacio Municipal, donde el secretario del Ayuntamiento realizó la lectura del solemne bando. Posteriormente, el presidente municipal efectuó la pega del primer bando, dando el banderazo oficial a las celebraciones.

El contingente conformado por funcionarios y regidores recorrió las principales calles del centro histórico para publicar el bando e invitar a toda la ciudadanía a participar en las actividades cívicas, deportivas y culturales programadas.

Entre las actividades destacadas se encuentran el acto cívico del 13 de septiembre por los Niños Héroes; el Grito de Independencia el 15 de septiembre, desde el balcón del Palacio Municipal con presentaciones artísticas en la Plaza Vasco de Quiroga; y el desfile del 16 de septiembre por el 215º aniversario del inicio de la Independencia, recorriendo las principales calles del centro histórico.

El gobierno municipal invita a todos los habitantes y visitantes de Pátzcuaro a sumarse a estas festividades que celebran la historia, la cultura y las tradiciones mexicanas, reafirmando el compromiso de Pátzcuaro, tierra de cultura y oportunidades, con la participación ciudadana y la preservación de nuestras raíces.