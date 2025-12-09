Morelia, Michoacán, 9 de diciembre de 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, asistió esta mañana al Ciclo de Conferencias Magistrales organizado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en coordinación con la Auditoría Superior de Michoacán, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción.

Arreola resaltó la importancia de estos espacios que fortalecen la ética pública y brindan herramientas para prevenir prácticas indebidas dentro de las instituciones. “Combatir la corrupción no es una consigna, es una responsabilidad que se ejerce todos los días desde el gobierno. La capacitación y el conocimiento son claves para hacerlo bien”, señaló.

El evento, realizado en Casa Michoacán, reunió a especialistas en inteligencia delictiva patrimonial, financiera y fiscal; derecho disciplinario y penal aplicado al combate a la corrupción; y gestión de riesgos, quienes compartieron estrategias para mejorar los procesos institucionales y promover una cultura real de integridad.

Julio Arreola destacó que en Pátzcuaro se trabaja con orden, transparencia y claridad en el manejo de los recursos públicos, como una forma de honrar la confianza ciudadana. “Las y los patzcuarenses merecen gobiernos que respondan con hechos y resultados, no con opacidad. Estamos comprometidos con hacer las cosas bien”, afirmó.

El alcalde reconoció la labor de la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior de Michoacán por impulsar actividades que refuerzan la legalidad y la confianza en las instituciones del estado.