Morelia, Michoacán, 9 de diciembre de 2025.- El programa Fuerza Mujer, en su modalidad Impulso, ha permitido entregar y respaldar 582 millones de pesos a través de 297 financiamientos desde 500 mil hasta cinco millones de pesos, informó Gabriel Gutiérrez Aviña, director general del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia).

El titular de la dependencia destacó que el programa atiende una necesidad prioritaria de las mujeres empresarias del estado, para que accedan a financiamientos que les permitan consolidar, modernizar y expandir sus negocios, impulsando su autonomía económica y participación en el desarrollo económico de sus regiones. El esquema respalda empresas formalmente registradas ante el SAT, con más de dos años de operación, buen historial crediticio y actividad económica industrial, comercial o de servicios.

Fuerza Mujer Impulso ha llegado a 58 municipios, entre ellos Apatzingán, Pajacuarán, Ario, Paracho, Arteaga, Pátzcuaro, Peribán, Buenavista, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Morelia, Zitácuaro y Charo, fortaleciendo negocios encabezados por mujeres en sectores industriales, comerciales y de servicios.

Los financiamientos cuentan con una tasa anual fija de 14.75 por ciento, plazos de hasta cinco años, así como periodos de gracia de hasta seis meses para el pago de capital e intereses, lo que permite a las empresarias mejorar su flujo de operación e invertir de manera estratégica tanto en capital de trabajo como en activo fijo.

El programa opera de manera coordinada con Nacional Financiera (Nafin) y diversas instituciones bancarias mediante un esquema de garantías que reduce el riesgo crediticio y amplía el acceso al financiamiento empresarial. Cabe destacar que Fuerza Mujer cuenta con opciones desde los tres mil pesos hasta los cinco millones de pesos y en su totalidad, se han entregado siete mil 471 créditos por un monto de 763 millones de pesos en 101 municipios de Michoacán.