Pátzcuaro, Michoacán, 1 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, encabezó la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Primaria “16 de Septiembre”, acompañado de autoridades educativas, municipales, docentes y padres de familia.

Durante su mensaje, Arreola reconoció el compromiso de las y los maestros en la formación de las nuevas generaciones, destacando la importancia de garantizar un ciclo escolar sin interrupciones y con las mejores condiciones para el aprendizaje. “Nuestro objetivo es que cada estudiante desarrolle su máximo potencial, con valores y conocimientos que les permitan ser ciudadanos responsables”, expresó.

El edil recordó que Pátzcuaro cuenta con 269 instituciones educativas en todos los niveles y cerca de 27 mil alumnos, por lo que su administración continuará trabajando de la mano con escuelas, docentes y familias para fortalecer la infraestructura y los programas educativos, culturales y deportivos.

Asimismo, reiteró que el Ayuntamiento mantendrá abiertas las puertas para atender todas las necesidades del sector educativo, apoyando con programas como La Escuela es Nuestra y Vida Saludable, además de gestiones para materiales, licencias y proyectos escolares sin costo adicional.

Finalmente, Julio Arreola invitó a los estudiantes a vivir este ciclo escolar con entusiasmo y dedicación, asegurando que la educación es la mejor herramienta para enfrentar los retos del futuro y construir un Pátzcuaro más justo, humano y lleno de oportunidades.