Morelia, Michoacán; 01 de septiembre de 2025.- En el arranque del Ciclo Escolar 2025-2026, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, llamó a las y los estudiantes a aprovechar la oportunidad de estar en la escuela y prepararse para tener un futuro mejor.

Reunidos en el patio principal de la Escuela Secundaria Federal no. 1 “José María Morelos y Pavón”, el alcalde encabezó la ceremonia cívica, acompañado del director, Ariel Rodríguez Esquivel, cientos de jóvenes, así como personal docente y administrativo de la institución.

Alfonso Martínez comentó que un día como hoy de 1987, estaba en la Escuela Secundaria Feral no. 5 preparándose para ingresar a la escuela, con la emoción de conocer a sus nuevos amigos y maestros.

Al rememorar este momento, el presidente en Morelia mencionó que quienes están ahora por ingresar a clases son privilegiados, pues además de que harán nuevas amistades, tienen la oportunidad de recibir una formación que les permitirá tener más posibilidades de salir adelante, en comparación de quienes no tienen estudios y enfrentas mayores dificultades.

Alfonso Martínez destacó que la Escuela Secundaria Federal no. 1 es reconocida por su excelencia, disciplina y alta demanda de ingreso, por ello deben sentirse motivados de pertenecer a una gran escuela con excelentes maestros.

Reiteró el llamado a aprovechar la escuela y los conocimientos de sus maestras y maestros, para ser personas más preparadas en el futuro.