Pátzcuaro, Michoacán, 20 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, participó en el Foro Internacional “Marca Territorio: Pueblos Mágicos”, en el marco del Encuentro Internacional COMINE 2025, donde destacó la riqueza cultural, histórica y espiritual que hacen de Pátzcuaro una tierra única y con proyección mundial.

Durante su intervención ante representantes diplomáticos, académicos y autoridades de México y Colombia, el alcalde subrayó que Pátzcuaro trabaja para ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial, bajo la denominación de “Sitio de Memoria Humanística y Confluencia Cultural”.

“Estamos avanzando con paso firme. En febrero presentamos nuestro expediente en París y ya recibimos la misión de la UNESCO. Confiamos en que para 2026 lograremos este reconocimiento que Pátzcuaro merece”, señaló Arreola.

El edil recordó que Pátzcuaro fue el corazón del mundo purépecha, sede del obispado fundado por Vasco de Quiroga y capital espiritual de Michoacán, una ciudad que ha sabido conservar su esencia ancestral sin perder su dinamismo contemporáneo. “Somos herederos de una cultura viva que sigue latiendo en nuestras tradiciones, en nuestra música, en nuestras artesanías y en nuestra gente. Aquí, la tierra toca el cielo y la magia se lleva en el alma”, expresó.

Asimismo, destacó que el municipio avanza hacia un desarrollo ordenado y sostenible, con obras emblemáticas como la rehabilitación del Mercado Vasco de Quiroga y la remodelación integral de la Plaza Gertrudis Bocanegra, ambas realizadas con respeto al patrimonio histórico.

El alcalde compartió con los asistentes el proyecto de la marca ciudad “Pátzcuaro, tierra de cultura y oportunidades”, con la cual se busca fortalecer su identidad y posicionamiento turístico y cultural a nivel nacional e internacional. “No inventamos atributos; revelamos con claridad lo que somos: una tierra que conecta culturas, tiempos y generaciones con proyección al futuro”, afirmó.

El evento, organizado por el Consorcio Mexicano de Instituciones Educativas (COMINE), reunió a autoridades de Michoacán, Antioquia y diversas universidades, en un esfuerzo conjunto por promover la diplomacia territorial, la educación, el turismo cultural y la cooperación binacional.

Con este encuentro, Pátzcuaro consolida su liderazgo como corazón cultural de Michoacán y referente latinoamericano de identidad, tradición y desarrollo con sentido humano.