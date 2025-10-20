Aquila, Michoacán, 20 de octubre de 2025.- La Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) concluyó la entrega de apoyos económicos por 50 mil pesos a los 10 campamentos tortugueros restantes de los municipios de Aquila y Coahuayana, con lo que se completa la cobertura total de los 25 centros dedicados a la protección de la tortuga marina en la entidad.

El titular de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, informó que los recursos entregados permiten fortalecer las acciones de conservación, al facilitar la adquisición de insumos, materiales y herramientas necesarias para el trabajo diario de los campamentos.

Detalló que actualmente la costa michoacana vive el pico de la temporada de anidación, con arribazones masivas de tortugas en Ixtapilla y diversas playas del litoral estatal, por lo que hizo un llamado a la población a visitar los campamentos con respeto, sin intervenir en los procesos naturales ni manipular los nidos o ejemplares.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán, a través de la Compesca, refrenda su compromiso con la protección de las especies marinas y la preservación del equilibrio ecológico de la región costera.