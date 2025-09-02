Pátzcuaro, Michoacán, 2 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, firmó un convenio de colaboración con el IMSS-Bienestar, en coordinación con la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) y la Red Jurisdiccional de Municipios por la Salud, con el objetivo de garantizar el acceso universal a la salud y reforzar la prevención de enfermedades como el dengue y el sarampión.

El acuerdo signado permitirá la instalación de módulos de registro en Pátzcuaro para que las personas sin seguridad social se incorporen al padrón de beneficiarios y accedan a servicios médicos gratuitos, medicamentos y atención integral.

En la reunión de trabajo con alcaldes de la región, se abordaron además estrategias conjuntas para combatir el dengue y el sarampión, acordando acciones de fumigación, descacharrización y campañas de vacunación que se replicarán en los municipios de Ario, Coeneo, Acuitzio, Carácuaro, Erongarícuaro, Huiramba, Villa Jiménez, Lagunillas, Madero, Nocupétaro, Panindícuaro, Quiroga, Salvador Escalante, Tacámbaro, Turicato, Tzintzuntzan y Zacapu.

“Con este convenio aseguramos que nadie se quede sin atención médica. Pátzcuaro se suma a la estrategia nacional de salud para proteger a nuestra gente, con acciones preventivas y con servicios médicos gratuitos para quienes más lo necesitan”, señaló el alcalde Julio Arreola.

Este esfuerzo conjunto refuerza la coordinación entre el IMSS-Bienestar, la SSM y los municipios, consolidando un frente común para garantizar la salud de las y los michoacanos y mejorar su calidad de vida.