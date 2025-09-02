Morelia, Michoacán, 2 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) anuncia a la y los galardonados del Premio Estatal de las Artes Eréndira 2025, máximo reconocimiento que otorga el estado a las trayectorias artísticas. En esta edición, el jurado distinguió a Uvaldo Ríos Nañez en Música y artes sonoras, a Margarita Vázquez Díaz en Literatura y a Mizraim Cárdenas Hernández en Artes visuales.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa, detalló que se recibieron 33 postulaciones en total, de las cuales 29 concluyeron su proceso de integración, y después de la revisión de requisitos, la comisión dictaminadora evaluó 27 expedientes provenientes de asociaciones civiles, instituciones educativas, comunidades, autoridades comunales y dependencias de los distintos órdenes de gobierno.

La ganadora en el área de literatura, Margarita Vázquez Díaz, es poeta, narradora y promotora cultural; radica en Morelia desde 1984. Autora de más de una decena de libros, entre ellos “De cara al caracol”, poesía reunida 1985–2024”, ha impulsado el fomento a la lectura y la formación literaria por más de tres décadas en Michoacán. Ha participado en encuentros nacionales e internacionales y fue homenajeada en 2025 dentro de las actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa (UNAM).

Uvaldo Ríos Nañez, quien obtuvo el reconocimiento en el área de Música y artes sonoras, es músico tradicional de Tierra Caliente y referente de la música de arpa grande. Integrante de Los Caporales de Santa Ana Amatlán, ha llevado su violín a escenarios como el Palacio de Bellas Artes y a giras en Estados Unidos. Destaca por su labor formativa con niñas, niños y jóvenes, y por la preservación del repertorio regional desde la Casa de la Cultura de Buenavista.

Por último, Mizraim Cárdenas Hernández es artista plástico con trayectoria de más de 35 años, domina el grabado en buril y desarrolla obra en pintura, escultura y gráfica. Ha expuesto en México y en países como Alemania, Francia, Grecia y Corea, fue director del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce y es profesor en la ENES UNAM, Unidad Morelia.

Las personas ganadoras recibirán diploma firmado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, medalla e incentivo económico de 300 mil pesos, durante la ceremonia de premiación que se realizará en octubre.