Pátzcuaro, Michoacán, 6 de octubre de 2025.- El presidente municipal Julio Arreola encabezó la Entrega de Visas del programa “Peces Blancos” a personas adultas mayores de Pátzcuaro, en un acto realizado en el Patio del Palacio Municipal.

Acompañado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Andrea Rodríguez Rodríguez, el edil destacó la importancia de este programa que permite a las y los beneficiarios reencontrarse con sus familiares después de muchos años.

“Sabemos que estos documentos representan más que un trámite: son la oportunidad de volver a abrazar a sus seres queridos después de tanto tiempo. Seguiremos gestionando ante las autoridades consulares para que más personas puedan cumplir este sueño”, expresó el presidente Julio Arreola.

Durante su mensaje, recordó que recientemente realizó una misión en Estados Unidos, donde sostuvo encuentros con cónsules y representantes de distintas ciudades para fortalecer los lazos de colaboración y facilitar los trámites a los connacionales de la región lacustre.

En esta ocasión se entregaron visas a un grupo de adultos mayores, tras un proceso de gestión que ha requerido perseverancia y acompañamiento institucional. Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar impulsando este tipo de acciones, que reafirman el valor de la familia y el sentido humano del gobierno municipal.