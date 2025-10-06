Morelia, Michoacán; a 06 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), dio inicio al programa Guardianes de la Movilidad en la Escuela Primaria “General Lázaro Cárdenas”, ubicada en la colonia Rector Díaz Rubio, al sur de la ciudad, con el propósito de fomentar una movilidad segura, ordenada y con enfoque humano, donde las personas sean el centro de la movilidad urbana.

Durante el arranque del programa, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, destacó la importancia de formar una ciudadanía consciente y responsable en materia de movilidad: “También los niños y las niñas educan a los papás y educan a la gente mayor, porque ustedes ya nacieron con una conciencia distinta y son mucho más responsables. Queremos pedirles que nos ayuden a ser guardianes para cuidar la ecología, para cuidar el agua y para cuidar a los peatones. Que ustedes los niños comprendan bien para que nos ayuden a educar a los adultos”, expresó.

Acompañado por Rigoberto Villa Villa, director de la escuela sede; Brenda Burgos, representante de madres y padres de familia; y Alejandra Acosta Chávez, jefa de Tenencia de Santa María de Guido, el alcalde destacó que el programa busca certificar escuelas mediante charlas sobre la pirámide de la movilidad, en las que participarán estudiantes, maestros y padres de familia, en coordinación con la Policía de Morelia, y otras dependencias municipales, siendo ésta una acción integral.

En su intervención, la titular de la Secretaría de Movilidad, Joanna Moreno Manzo, subrayó que esta acción se enmarca en el Día de la Educación Vial, con el propósito de fortalecer la cultura de respeto y seguridad en las calles.

“Nuestro único objetivo es promover una movilidad segura para las y los peatones. La educación vial nos enseña a respetar las normas de tránsito, contribuye a formar ciudades más seguras y ordenadas, y ayuda a salvar vidas”, afirmó.

Durante el acto, se presentaron los personajes que acompañarán al programa: Pato Peatón, representante de todos los que caminan en la ciudad; Cebra Lisa, que trabaja con el equipo SEDUM para marcar los puntos seguros de las calles; y Frida Canina, integrante de la Policía de Morelia. Juntos, promoverán la cultura vial entre la ciudadanía, con un programa permanente de difusión.

El evento concluyó con la pinta simbólica de un paso peatonal frente al plantel educativo, encabezada por el alcalde Alfonso Martínez, como recordatorio de la importancia de respetar los cruces y priorizar la seguridad de los peatones.

En el arranque del programa también estuvo presente Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad de la Policía de Morelia; Salvador Arvizu Cisneros, regidor; Rosalva Vanegas Garduño, secretaria de Bien Común y Política Social; Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, secretario de Servicios Públicos Municipales y Adolfo Torres Ramírez, director general del OOAPAS.