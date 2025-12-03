Pátzcuaro, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, encabezó el arranque de las Jornadas Informativas “Hablemos de Discapacidad, Acciones para lograr una Comunidad Incluyente”, organizadas por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial Integral (CREEI), con el propósito de fortalecer la cultura de respeto, trato digno y eliminación de barreras sociales hacia las personas con discapacidad.

Durante su intervención, Julio Arreola reconoció el trabajo del Sistema DIF Municipal y de todo el personal del CREEI, destacando que estas actividades contribuyen a visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y a reforzar una política pública municipal basada en la inclusión y la no discriminación. Señaló que Pátzcuaro ha sido un municipio pionero en acciones que priorizan la igualdad y la participación de todos los sectores sociales.

Acompañado de su esposa, Andrea Rodríguez Rodríguez, presidenta honoraria del DIF Municipal, el alcalde invitó a funcionarias, funcionarios y personal de las distintas dependencias a asumir con responsabilidad la atención a las y los ciudadanos con discapacidad, reiterando que ninguna condición física, sensorial o intelectual debe ser motivo de trato desigual.

La maestra Andrea Rodríguez destacó la importancia de sensibilizar al servicio público para brindar atención sin prejuicios, además de reconocer al equipo del DIF y del CREEI por su compromiso con esta causa. Invitó a la ciudadanía a participar en las actividades programadas y a convertirse en agentes activos de una comunidad empática e incluyente.

Finalmente, Andrea Rodríguez realizó la declaratoria oficial de inauguración de la jornada, dando inicio a la serie de actividades, talleres y dinámicas que se llevarán a cabo durante dos días en beneficio de las familias patzcuarenses y de los usuarios del CREEI.