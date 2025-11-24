Como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y resultado de trabajos de investigación, en Uruapan, Michoacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Fiscalía y Policía Estatal, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador para células delictivas en la región.

Al continuar con las líneas de investigación sobre un grupo criminal responsable del homicidio del presidente municipal Carlos Manzo, los agentes de seguridad realizaron trabajos de gabinete y campo que permitieron identificar a un sujeto señalado como reclutador de personas de centros de rehabilitación para adicciones, quienes posteriormente desempeñaban funciones de sicariato y distribución de droga en la zona.

Con la información previa le dieron seguimiento y en las inmediaciones de un hotel en Uruapan, se detuvo a Jaciel Antonio “N”, de 36 años de edad, por delitos de cohecho y contra la salud. Al detenido le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad.