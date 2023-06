Julieta Gallardo apura a legisladores a usar drones agrícolas

La diputada por el Distrito de Puruándiro, formuló un reto amistoso a los legisladores locales y federales de Michoacán, a invertir cada uno en un dron agrícola y así apoyar en todo el estado a los productores con esta tecnología.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado exhortó a las y los diputados a realizar esta inversión y así todos juntos pasar de estar preocupados por el abandono del campo a la realización de este programa por todo el Estado.

“En lo personal arrancaré el programa de apoyo al campo de dron agrícola, vamos a hacer reuniones por todo el distrito, programaremos las aplicaciones haciendo una lista de productores, estamos seguros que el esfuerzo valdrá la pena, vamos a llegar a áreas de precisión reduciendo costos, y todo al mismo tiempo que cuidamos lo principal, que es la salud de los agricultores porque vamos a lograr que se fertilice sin el contacto directo con pesticidas o sustancias tóxicas”.

La diputada por el Distrito de Puruándiro apuntó que este gobierno en lugar de implementar medidas o políticas que ayuden a subsanar ese rezago histórico es el que menos recursos ha invertido en el campo, lo que debe preocupar a todos.

“No me he quedado con los brazos cruzados y he estado palmo a palmo, hombro con hombro con los agricultores del Estado, viendo sus necesidades y respondiendo con lo que yo puedo y en la medida de mis posibilidades atendiendo a cada una de las personas que me hacen alguna solicitud sobre todo la de mi distrito, el de Puruándiro”.

“Derivado de ese trabajo en territorio, reconozco la necesidad de que el avance tecnológico sea utilizado para mejorar las condiciones del campo y también para lograr la promesa de tecnificarlo, eso significa utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano para lograr que haya mayor producción, es decir lograr más producción con menores costos, elevando la productividad”.