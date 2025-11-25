Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2025. – El líder magisterial Juan Manuel Macedo Negrete formalizó su adhesión al PRD Michoacán, sumándose a las filas de la izquierda democrática y contribuyendo al fortalecimiento del partido con miras a los comicios de 2027.

Durante una reunión realizada en la sede estatal del partido, las y los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, encabezados por el dirigente Octavio Ocampo, dieron la bienvenida al reconocido líder sindical. En su intervención, Ocampo destacó la trayectoria de Macedo Negrete como referente del magisterio michoacano y de las luchas sociales por la dignificación del trabajo docente y de las y los trabajadores en la entidad. “La incorporación de Juan Manuel Macedo al PRD Michoacán es una muestra de que nuestras causas siguen vigentes. En este partido convergen los liderazgos con compromiso social que buscan construir un Michoacán más justo y con igualdad de oportunidades”, expresó.

Reconocido por su liderazgo en el ámbito sindical y su defensa constante de los derechos laborales, Macedo Negrete representa coincidencias y afinidades con los principios que históricamente ha abanderado la izquierda michoacana. Su llegada al PRD Michocán refrenda el carácter plural y democrático del partido, que continúa siendo un espacio de encuentro para quienes buscan transformar la realidad social desde la organización y la justicia.

Con adhesiones como esta, el PRD Michoacán refuerza su estructura territorial y su presencia política rumbo a 2027. De acuerdo con la dirigencia estatal, el partido mantiene un trabajo permanente en todos los municipios, centrado en la cercanía con la ciudadanía y la construcción de un proyecto político incluyente. “El profesor Juan Manuel Macedo es un liderazgo con visión social y compromiso con Michoacán. Su incorporación fortalece nuestra lucha histórica por la justicia y la democracia”, puntualizó Ocampo.