Morelia, Mich.- A través de sus redes sociales el Diputado Independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del sombrero, anunció una propuesta de dar una recompensa en efectivo a personas que se atrevan a denunciar a sus familiares delincuentes ante la Fiscalía.

El diputado del sombrero manifestó que lo anterior es con la finalidad de trabajar desde casa en busca de la paz y no proteger criminales. Además señaló que no hay que ser alcahuetes, como lo decía en vida el alcalde Carlos Manzo, al respecto publicó:

“SOLO NO PUEDO. EN CASA EMPIEZA LA PAZ: NO PROTEJAMOS DELINCUENTES”

“Lo decía nuestro presidente Carlos Manzo (QEPD): NO HAY QUE SER ALCAHUETES”.

“Ya no podemos seguir protegiendo a familiares que roban, asaltan, venden cosas ilícitas, mueven carros robados o están metidos con el crimen”.

“Si queremos que regrese la paz, el primer paso empieza en casa”.

“Así que les propongo lo siguiente:”

“Si tú mismo denuncias a tu familiar —papá, hijo, primo, cuñado, sobrino, quien sea— pero directamente en Fiscalía, ahí te van a entregar un folio oficial”.

“Con ese folio me contactas y yo te voy a dar un apoyo económico por ese valor civil:”

” •$5,000 pesos cuando sea un delito común comprobable”.

” •$10,000 pesos cuando sea un delito sumamente mayor”.

“Todo esto se manejará con discreción y respeto, y la Fiscalía debe actuar con prudencia para no poner en riesgo a quien denuncia”.

“Vamos a darle el voto de confianza para que este proceso funcione y avancemos como ciudadanía valiente”.

“Recuerden que es mejor visitar a un familiar en la cárcel, que en el panteón. ESTÁS A TIEMPO ✨”

“Muchas gracias por querer sumarte a la lucha. Nos cuidamos todos.

Dios te bendiga”.

No se descarta que esta propuesta pudiera incluso presentarse como iniciativa ante el congreso para formar un sistema de recompensas.