Morelia, Mich., 27 de mayo de 2026.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, expresó su plena confianza en que brinde atención por parte del titular del Ejecutivo Estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, al planteamiento de generar la formalización de las y los empleados de CENDIs de esta entidad, para que cuenten con todas las prestaciones y prerrogativas a las que todo trabajador por ley tiene derecho.

Durante su intervención en la rueda de prensa que brindó el Grupo Parlamentario del PT, posterior al acto solemne donde se entregó la presea al Mérito Docente 2026 a CENDI Michoacán, el líder de la bancada petista hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que se atiendan los pendientes de este proyecto que obedece a un compromiso social y moral con las y los michoacanos.

“Confiamos en que el gobernador de Michoacán, dispondrá de lo conducente para poder retomar estos trabajos y al mismo tiempo para volver a insistir de manera muy respetuosa, pero enérgica en la suscripción de este convenio que va a permitir la regularización de las y los trabajadores de los CENDI Michoacán y con ello se sumaría a los más de 16 estados de la República que formalizan en este sentido”, enfatizó el congresista.

Asimismo, el legislador secundó lo expresado durante el acto solemne por la ingeniera María Auxilio, encargada a nivel estatal del proyecto CENDI, así como lo dicho por su compañera de bancada, Diana Mariel Espinoza de solicitar e invocar a la apertura y solidaridad del Ejecutivo del Estado, con quien señaló han mantenido buena comunicación, para darle continuidad a la construcción donde los CENDIs en los que hay avances, “ya por lo menos en Tarímbaro de manera muy avanzada, en Apatzingán, en Jacona y en Los Reyes, incluso ya se cuenta con un terreno que ha sido donado por parte del Ayuntamiento y se cuenta con esta parte técnica”, dijo.

Por último, Reyes Galindo hizo un amplio reconocimiento a la ingeniera María Auxilio, así como a todas las maestras, maestros, psicólogos, médicos, nutriólogos, a todas las fuerzas políticas que se representan el poder legislativo local, a Reginaldo Sandoval y a Alberto Anaya, por impulsar este proyecto que brinda servicios educativos y de cuidados de calidad a las primeras infancias de Michoacán.