Morelia, Mich. 24 de febrero de 2026.- Con el objetivo de elevar la competitividad, profesionalización y calidad de la formación gastronómica en Michoacán, Bonil Cooking Workshop y el Colegio Superior de Gastronomía Leonardo da Vinci formalizan una alianza comercial y académica, que une la práctica especializada con el respaldo de una institución educativa con 13 años de experiencia en la formación profesional.

Esta colaboración estratégica integra la propuesta práctica y creativa de Bonil Cooking Workshop, especializada en talleres de repostería y cocina, con la trayectoria académica, estructura institucional y el prestigio de una institución educativa especializada como el Colegio Superior Leonardo da Vinci, dirigido por el licenciado Javier Cruz Calderón, consolidando una oferta educativa sólida, confiable y alineada a las exigencias actuales del sector gastronómico.

Gracias a esta alianza, los programas impartidos por Bonil Cooking Workshop contarán con el respaldo académico del Colegio Superior Leonardo da Vinci, institución que durante más de una década ha contribuido a la formación de profesionales en gastronomía, turismo y áreas afines, fortaleciendo así la calidad, seriedad y proyección de los talleres y certificaciones ofrecidas.

“Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el talento michoacano. La experiencia práctica de Bonil Cooking Workshop, respaldada por la estructura académica del Colegio Superior Leonardo da Vinci, nos permite ofrecer una formación gastronómica integral y de alto nivel”, señaló el Chef Hugo Mora Alcaraz.

Por su parte, el Licenciado Javier Cruz Calderón, director del Colegio Superior Leonardo da Vinci, destacó que esta unión representa una oportunidad para vincular la experiencia real de cocina y repostería con procesos formativos consolidados, brindando a los participantes una preparación que combina técnica, creatividad, disciplina académica y visión profesional.

La alianza contempla el uso compartido de recursos, conocimientos y espacios especializados, así como el acceso a programas que responden a las tendencias actuales de la industria restaurantera y turística, impulsando el desarrollo del talento local y la economía regional.

Sobre esta unión, la Chef Gabriela Gómez Ayala destacó la importancia de estandarizar la enseñanza técnica con una visión empresarial:

“Nuestra meta es que cada estudiante, desde el aficionado hasta el profesional, adquiera herramientas reales que el mercado exige hoy. Esta alianza no solo suma dos nombres, suma metodologías que garantizan que el aprendizaje en el taller tenga un peso curricular y una ejecución impecable en la cocina”, puntualizó Gómez Ayala.

Las inscripciones y solicitudes de información para los nuevos programas derivados de esta alianza se encuentran abiertas al público en general en Gertrudis Bocanegra 576, Col. Bosque Cuauhtémoc, C.P. 58320, Morelia, Mich.

Teléfonos: 443 727 2280 | 443 810 0590.