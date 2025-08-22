Morelia, Mich.- Viernes 22 de agosto de 2025.- Un joven resultó lesionado por dos impactos de bala tras ser agredido en la colonia Arboledas de Valladolid, aledaña al asentamiento Margarita Maza de Juárez, en la zona poniente de Morelia, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió durante la tarde de este viernes en la calle Capitán José de la Luz, en las inmediaciones de la avenida San Juanito Itzícuaro. Unas personas reportaron la situación al número de emergencias 911.

Consecutivamente unos patrulleros y paramédicos acudieron al sitio, pero el ofendido no estaba, instantes después fue localizado en la calle Rosaura Zapata, así que le aplicaron los primeros auxilios y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica; la identidad del paciente no fue expuesta por los agentes, él tiene entre 25 y 30 años de edad.

Extraoficialmente se supo que el susodicho viajaba a bordo de una bicicleta y era seguido por su agresor, quien en determinado momento le disparó, entonces la víctima, ya malherida corrió para alejarse del peligro. Se espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) emprenda las investigaciones respectivas del asunto.

RED 113