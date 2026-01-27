Morelia, Michoacán, 27 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró las nuevas instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica 166, obra en la que se invirtieron 12 millones de pesos para la construcción de un edificio con seis aulas, laboratorio, patio cívico, cancha de usos múltiples, entre otras amenidades.

Compartió que esta escuela, ubicada en el fraccionamiento Arko San Pedro de Morelia, cuenta con más de 5 años de servicio y no tenía aulas, por lo que dentro del paquete de obras para el sector educativo se contempló recurso en beneficio de 130 alumnas y alumnos inscritos, y para alrededor de 10 mil habitantes de la zona.

Añadió que en su administración se han destinado 2 mil 200 millones de pesos en infraestructura educativa, siendo una prioridad para su gobierno, la educación de calidad con espacios dignos para niñas, niños y jóvenes.

La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, comentó que esta infraestructura garantiza condiciones dignas y funcionales donde se desarrolle la formación colectiva.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que, además, se construyeron sanitarios, un laboratorio, cerco perimetral, así como rampas y accesos para personas con discapacidad.

Participaron también el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García; entre otras autoridades estatales; alumnas, alumnos, docentes, madres y padres de familia de la Escuela Secundaria 166; y estudiantes de la Escuela Primaria Margarita Gómez.