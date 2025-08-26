Zinapécuaro, Michoacán, 26 de agosto del 2025.- Con el despliegue de personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Policías municipales, este martes se intensificaron los patrullajes en el municipio de Zinapécuaro y sus inmediaciones.

Con este importante despliegue táctico, la SSP trabaja para garantizar el orden en la región. Mediante patrullajes constantes, recorridos a pie – tierra en la zona urbana, tenencias y localidades mantienen presencia en puntos estratégicos de esta demarcación.

Asimismo, instalaron puntos de vigilancia itinerantes, acompañados por el personal castrense, de investigación y local, a efecto de disuadir la comisión de delitos, y garantizar la seguridad y el orden público.

La SSP pone a disposición la línea de atención de emergencias 911, disponible las 24 horas del día para realizar llamadas, o mediante la aplicación “911 Michoacán”, que puede descargarse en iOs y Android.