Morelia, Michoacán, 26 de agosto del 2026.- Para el Gobierno del Estado, la generación de acciones que permitan salvaguardar la integridad de las mujeres es una prioridad. Por lo que, las secretarías de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) y de Seguridad Pública (SSP), junto con la Coordinación de Comunicación y representantes de las tiendas OXXO, trabajan en una estrategia integral para promover espacios seguros.

El titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés; la secretaria de Seimujer, Alejandra Anguiano González; la coordinadora de Comunicación, Záyin Dáleth Villavicencio Sánchez y representantes de la cadena comercial, sostuvieron una reunión donde se planteó la generación de un convenio de colaboración para que todos los 526 establecimientos de tiendas OXXO funjan como lugares seguros cuando una mujer lo necesite.

El Gobierno estatal junto con la cadena comercial trabajan de la mano por el bienestar de las michoacanas, a través de una estrategia integral que incluye la generación de acciones que permitan ubicar e identificar los establecimientos que brinden un espacio seguro para las mujeres, capacitación a las y los trabajadores para una primera atención, la activación del botón de emergencia silencioso, videovigilancia del C5 Michoacán y patrullajes itinerantes en la zonas referidas por la Guardia Civil.

En la reunión, los representantes de tiendas OXXO, reiteraron su compromiso de continuar trabajando y sumar esfuerzos con el Gobierno de Michoacán, para contribuir a la generación de entornos de paz libres de delitos.

Cabe destacar que gracias al trabajo coordinado que ha tenido la SSP con la empresa, se ha logrado obtener resultados favorables a nivel nacional en cuanto a la disminución del robo a estos negocios. Esto gracias a la coordinación con el C5, a través de la conexión directa de las cámaras de videovigilancia al interior de los inmuebles y los botones de emergencia silenciosos.