Morelia, Michoacán, 21 de febrero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), en coordinación con el Fondo de Cultura Económica (FCE), inauguró el Encuentro Estatal de Clubes de Lectura, Salas de Lectura y Bibliotecas Públicas, espacio que reúne en Morelia a mediadoras, mediadores y agentes de fomento lector de las diez regiones del estado del 20 al 22 de febrero, para fortalecer el trabajo colaborativo y consolidar la Ruta de Lectura Plan Michoacán por la Paz y la Justicia 2026.

Durante el evento, la titular de la Secum, Tamara Sosa Alanís, destacó la nutrida participación de quienes dedican su labor a sostener comunidades lectoras y señaló que la lectura es una herramienta fundamental para la construcción de la paz. Subrayó que el encuentro permitirá intercambiar estrategias, visibilizar prácticas exitosas de mediación lectora y generar un diagnóstico que fortalezca esta práctica en todo el estado.

El director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II, subrayó que el fomento a la lectura representa “un salto al futuro” y forma parte de la batalla cultural contra la violencia, al abrir espacios de pensamiento, diálogo y civilización, y llamó a construir alianzas amplias para fortalecer el trabajo colectivo de promoción lectora en el país.

Asimismo, Rodrigo Borja Torres, director general de Bibliotecas, informó que más de seis mil libros del proyecto 25 para el 25 serán entregados a 68 bibliotecas públicas de Michoacán y anunció el impulso a ocho bibliotecas populares, como parte de una estrategia que coloca a la lectura como factor de transformación social. Mientras tanto, la subsecretaria de Educación estatal, Carmen Escobedo, destacó la coordinación entre cultura y educación y anunció la distribución de 200 mil libros en la entidad.

Durante este fin de semana las y los participantes trabajarán en conversatorios, mesas de política pública y sesiones regionales para compartir experiencias, identificar buenas prácticas y trazar rutas territoriales de fomento lector. Las actividades incorporan dinámicas de educación para la paz, orientadas a fortalecer la colaboración y el trabajo en red entre agentes lectores del estado.