Morelia, Michoacán, 21 de febrero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que a partir de este sábado queda abierta la circulación vehicular del tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan, del kilómetro 72 al 94, luego de los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI.

El mandatario celebró que esta acción de modernización, contenida en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, beneficie a 1.39 millones de habitantes con una mejor movilidad, lo que además representa un impulso para el desarrollo económico de la región.

Ramírez Bedolla puntualizó que se verán disminuidos los tiempos de traslado y destacó el beneficio de contar con una vialidad más rápida y segura que impacta también a los estados de Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Michoacán (SICT), se realizaron trabajos de modernización y ampliación de 46.8 kilómetros de vialidad, del entronque Las Trojes al de Zirimícuaro.