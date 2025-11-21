Almoloya de Júarez, Estado de México.- 21 de noviembre de 2025.- Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, fue ingresado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez.

Luego de que anoche le fuera cumplimentada orden de aprehensión Jorge Armando, presunto autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, fue trasladado a bordo de un vehículo blindado “Black Mamba” de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), al citado Centro Penitenciario en el Estado de México.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, se espera para esta tarde de viernes la audiencia inicial en contra de “El Licenciado”, en la que se le imputarán los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

El antecedente

Las investigaciones realizadas bajo una estrecha coordinación entre la Fiscalía General del Estado con las autoridades federales, establecieron que durante la agresión participaron tres hombres: Víctor Manuel “N”, identificado como el agresor directo y neutralizado en el lugar de los hechos; Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes realizaron labores de seguimiento y logística. Ambos fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre, en hechos que podrían estar relacionados con un intento de frenar el avance de las indagatorias y eliminar posibles vínculos entre los participantes.

Se encontraron indicios de que hubo una coordinación, paso a paso, de la operación criminal y que existieron instrucciones precisas sobre el seguimiento al alcalde, sus movimientos, las rutas utilizadas y la ejecución final de la agresión.

La detención de Jorge Armando, alias “El Licenciado”, ocurrida el pasado martes en la zona Centro de la ciudad de Morelia, reveló nuevos elementos sobre el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. De acuerdo con fuentes allegadas al tema, durante su detención el presunto autor intelectual identificó como su jefe directo a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).