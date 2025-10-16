Charapan, Mich.- 16 octubre de 2025.- Con la rehabilitación de 23 kilómetros de carreteras estatales, el Gobierno de Michoacán continúa fortaleciendo la infraestructura vial en la región, beneficiando a comunidades como Pamatácuaro, Cicuicho, San Antonio y San Isidro.

Así lo informó el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, en la inauguración del tramo carretero que conecta Capácuaro – Peribán – Charapan – Pamatácuaro – Sicuicho, interviniendo tramos aislados estratégicos para mejorar la conectividad entre comunidades.

También, el gobernador Michoacano adelantó que también se rehabilitará el tramo Los Reyes- Cicuicho “El próximo año rehabilitaremos el tramo de Los Reyes a Cicuicho. Seguimos invirtiendo en infraestructura que transforma la vida de la gente y asegura que los recursos públicos se vean reflejados en obras concretas para todos los michoacanos”, declaró.

Asimismo, mencionó que la obra también incluye inversiones en infraestructura deportiva, como la construcción de una cancha de fútbol 7 impulsada por el programa Fortapaz, así como la atención a solicitudes de escuelas locales para mejorar sus instalaciones educativas.

Por su parte el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, agregó que la obra fue financiada con recursos del FAEISPUM, y que forma parte del programa Michoacán Construye, que busca aplicar los recursos de manera eficiente para generar beneficios reales en todas las comunidades del estado.

“Hoy entregamos una carretera que no solo mejora la movilidad, sino que garantiza el acceso seguro de estudiantes y familias a escuelas, hospitales y centros de trabajo. Este esfuerzo es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, los municipios y las comunidades”, señaló Zarazúa Sánchez.