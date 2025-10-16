Morelia, Michoacán; a 16 de octubre de 2025.- Con la solicitud, que, en próximos informes, se establezca un capítulo referente a las juventudes, los programas, acciones y alcances de las políticas públicas estatales, e Pleno del Poder Legislativo aprobó el dictamen de Glosa del Tercer Informe que guarda la Administración Pública, en materia de Jóvenes y Deporte.

El dictamen presentado por la Comisión de Jóvenes y Deportes, es el resultado del estudio y análisis de las acciones programas y políticas implementadas en esta materia durante el año 2024, “un ejercicio fundamentado en metodologías reconocidas a nivel nacional e internacional, garantizando un proceso de evaluación riguroso, objetivo y basado en evidencia”, señala el documento.

Es así que las diputadas Grecia Jennifer Aguilar Mercado y Sandra María Arreola Ruiz, presidenta e integrante, respectivamente, de dicha comisión fueron las encargadas de revisar que se garantice el acceso a los derechos sociales a grupos históricamente vulnerados para reducir las brechas de desigualdad social y territorial.

Asimismo, examinaron que se garantizara el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; así como, el acceso efectivo, universal y gratuito a los servicios de salud, con calidad, calidez, humanismo, empatía, pertinencia cultural, trato no discriminatorio y con perspectiva de género y que se promueva la cultura física y la práctica del deporte para mejorar el bienestar de las personas y su integración social.

Finalmente, las y los legisladores reiteraron su disposición para sumar esfuerzos que permitan continuar posicionando a Michoacán como referente nacional en materia deportiva, y refrendaron su compromiso para seguir impulsando iniciativas que beneficien a las juventudes y promuevan una vida activa, saludable e incluyente.