¡Impactante! Hombre mata a cachorro que le robaba comida a su hija

A pesar de las denuncias en las redes sociales y la respuesta de algunas autoridades estatales a las mismas, parece que el maltrato animal en México no baja, pues ahora se busca en Oaxaca a un hombre que mató a un cachorro que le robaba la comida a la hija de un hombre.

De acuerdo con la denuncia de una mujer, el hombre atrapó al perrito y dijo que lo mataría porque le quitó la comida a su hija. “Lo estoy esperando y no regresa. Los perros callejeros no tienen la culpa de no tener comida ni techo y no sé qué hacer”, indicó.

Lamentablemente, la misma persona informó que pocas horas después de su denuncia, encontró un perrito muerto tirado en un basurero en Santiago Apostola, Oaxaca, luego de ser asesinado por un hombre de nombre Mario, un mototaxista.