Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), invita a la ciudadanía a participar en la Primera Jornada de Adopción bajo el lema “Cambiemos su historia”, que se llevará a cabo el próximo 25 de enero, en la Plaza Punto Ventura, ubicada en Calzada Ventura Puente 1509, colonia Electricistas, en un horario de 12:00 a 16:00 horas.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán conocer a lomitos y michis rescatados, listos para integrarse a un nuevo hogar y brindar amor incondicional. Para adoptar, es necesario presentar en formato digital identificación oficial (INE), comprobante de domicilio (luz o agua) y cinco fotografías del espacio donde vivirá el nuevo integrante de la familia. Posteriormente, se realizará una entrevista para concluir el proceso de adopción.

Al respecto, la directora del IMPA, Minerva Bautista Gómez, destacó que adoptar es un acto de compromiso y conciencia social: “La adopción responsable transforma vidas, no solo la de los animales, sino también la de las familias que deciden brindarles un hogar. Es una decisión que implica cuidado, amor y responsabilidad a largo plazo”.

Como parte de esta jornada, el IMPA ofrecerá servicios de vacunación para mascotas, así como la venta y aplicación de chips subdérmicos y entrega de placa NFC, acciones que forman parte del programa municipal JUSKAS, el cual permite registrar a perros y gatos y facilita su localización en caso de extravío, fortaleciendo la cultura de la tenencia responsable en el municipio.

Asimismo, las y los asistentes podrán encontrar en la jornada de adopción expositores con venta de alimentos, ropa y accesorios para perros y gatos, a bajo costo, fomentando el consumo local y el bienestar animal.

Estas acciones reflejan el interés permanente del Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por impulsar políticas públicas que promuevan el cuidado, la protección y el respeto a los animales, así como una convivencia responsable entre la ciudadanía y sus mascotas.

Para conocer a los animales disponibles para adopción, se puede consultar la página: www.juskas.morelia.gob.mx.