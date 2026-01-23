Morelia, Michoacán, 23 de enero del 2026.- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) convoca a creadores, gestores, colectivos y comunidades culturales del estado a participar en las convocatorias federales vigentes impulsadas por la Secretaría de Cultura federal, las cuales priorizan proyectos con impacto comunitario, territorial y social.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia destina más de 103 millones de pesos para apoyar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales en el estado, a través de 15 convocatorias federales que se impulsarán en 2026 para proyectos comunitarios, festivales, formación cultural, infraestructura y conservación del patrimonio.

Entre los apoyos destacan el Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) y el Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (Foremoba), que fortalecen la creación artística, la cultura comunitaria, la recuperación de espacios y la vida cultural en los territorios.

Estas oportunidades están dirigidas a personas creadoras, promotores culturales, organizaciones y autoridades municipales interesadas en desarrollar proyectos de formación, lectura, patrimonio, festivales, actividades con infancias y juventudes, así como procesos culturales que contribuyan a la cohesión social y la construcción de paz.

La Secum invita a consultar las bases completas, requisitos y fechas de cierre en la plataforma nacional de convocatorias: https://convocatorias.cultura.gob.mx/, donde se concentra la información actualizada de todos los programas federales disponibles.