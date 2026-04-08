Apatzingán, Mich.- 08 de abril de 2026.- Ya fueron identificados los dos hombres ejecutados y hallados debajo de un puente de la carretera Apatzingán – Cuatro Caminos, a decir de sus deudos los finados eran jornaleros vecinos del municipio de Parácuaro.

Se trata de Ángel C., de 74 años de edad e Israel C., de 50 años, cuyos cadáveres fueron descubiertos de madrugada, ensangrentados y cubiertos con una cobija, en la parte baja del puente vehicular de la población de San Antonio La Labor, perteneciente a esta demarcación de Apatzingán.

En un primer momento al sitio acudieron oficiales de la Policía Municipal y de la Guardia Civil, mismos que confirmaron que se trataba de dos sujetos asesinados a balazos, a quienes sus victimarios le vendaron los ojos.

Al término de las primeras diligencias, los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense, donde recientemente han sido identificados y reclamados por sus familiares.

Policías Investigadores de la Fiscalía General del Estado continúan con las averiguaciones respectivas para esclarecer el doble asesinato y capturar a los responsables.

AGENCIA RED 113