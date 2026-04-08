orelia, Mich.- Miércoles 08 de abril de 2026.- Una mujer resultó lesionada tras el derrape de una motocicleta debido a aceite automotriz derramado sobre la avenida Madero Poniente de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente se registró la tarde de este miércoles, entre las calles Cuautla y Lerdo de Tejada, dentro del Centro Histórico. Varias personas reportaron la situación al número de emergencias y solicitaron una ambulancia.

Posteriormente, acudieron policías municipales y paramédicos, quienes atendieron a la fémina y la trasladaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

Asimismo, bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) apoyaron en las labores de auxilio y esparcieron tierra sobre el asfalto para absorber el aceite y disminuir el riesgo de otro percance.