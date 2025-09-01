Puebla, Mex. – Un video que circula en redes, revela el momento justo en que un menor de edad fue arrollado por una camioneta blanca en la colonia San Jerónimo Caleras en Puebla, cuando estaba jugando en medio de la calle, de acuerdo a medios locales, reportan como grave su estado de salud.

#ImágenesFuertes #Video | Menor que jugaba en la calle, es atropellado frente a su propia madre la cual se encontraba revisando el celular #Puebla 🚨 pic.twitter.com/05eBHPs3xR — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 1, 2025

De acuerdo al dramático video, el menor de unos 4 o 5 años, se encontraba jugando sobre un coladera-rejilla ubicada en una esquina de la colonia mencionada, mientras su mamá estaba distraída en el celular y cuidando una carriola.

Sin embargo, el menor cada vez se va acercando más al centro de la calle para observar lo que hay debajo de la coladera, enseguida la camioneta blanca se va acercando para circular sobre la calle donde se encuentra el menor y al dar vuelta en la intersección, lo atropella y le pasa por encima.

Los medios locales aseguran que el estado de salud del pequeño es de gravedad.

Redacción VA Noticias