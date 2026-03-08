Morelia, Michoacán, 7 de marzo de 2026.- Con una inversión histórica de mil 171 millones de pesos, el Gobierno de Michoacán fortalecerá la infraestructura educativa en todos sus niveles, informó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez. Estas acciones son posibles gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario estatal detalló que se destinarán 445.9 millones de pesos a educación básica y media superior. Entre las obras destacan la construcción de la segunda etapa de la Secundaria Técnica 168 “Ifigenia Martínez” en Villas del Pedregal en Morelia, así como la

rehabilitación general de la primaria “Benito Juárez”, en La Palma de Altamira en Ario; la construcción de aulas, sanitarios, barda perimetral y plaza cívica en la Escuela Secundaria General en Tepalcatec; la obra del arcotecho en una primaria en Opopeo, construcción de aulas, dirección y bodega en la primaria “Francisco I. Madero” en Ecuandureo, por mencionar algunas; y en media superior el Telebachillerato 210 en Zitácuaro también se verá beneficiado.

Por otro lado, se asignarán 725.6 millones de pesos exclusivamente para infraestructura en educación superior. Este último rubro es impulsado como parte fundamental del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de fortalecer las instituciones de nivel profesional en la entidad.

El titular de la SCOP indicó que por primera vez en la entidad, las escuelas normales de educación reciben recursos federales para el desarrollo de infraestructura educativa, donde algunas de las beneficiadas son la Escuela Normal Rural de Tiripetío, Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, Escuela Normal de Educación Física, Escuela Normal de Educadoras “Profesor Serafín Contreras Manzo”, Escuela Normal Superior de Michoacán, entre otras.

Respecto a la educación superior, se realizarán proyectos en 19 instituciones con presencia en casi todas las regiones del estado. Entre estas destacan el Imced, la UMSNH, las universidades Intercultural Indígena, de la Ciénega y Tecnológica de Morelia, así como las tecnológicas y politécnicas de Aquila, Uruapan, Lázaro Cárdenas y del Oriente de Michoacán.

Sobresale la inversión superior a los 262 millones de pesos para la creación de cuatro planteles de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”. Estas nuevas sedes serán instituciones públicas y gratuitas que garantizarán el acceso a la educación universitaria en la entidad.