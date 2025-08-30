Morelia, Mich.- Sábado 30 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que los tres sujetos detenidos tras el enfrentamiento registrado la noche de ayer viernes en la colonia Torreón Nuevo, localizada al norte de Morelia, presuntamente son miembros de un grupo criminal dedicado a perpetrar homicidios.

La identidad de los capturados no fue revelada por la fuente, la cual agregó que a los susodichos les decomisaron dos armas cortas y una larga, así como una lona con mensajes alusivos a la apología del delito.

Los individuos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la instancia, misma que les determinará su situación jurídica en las próximas horas. La Fiscalía General del Estado (FGE) continuará con las diligencias del caso.

Cabe recordar que la confrontación entre agentes policiales y delincuentes tuvo lugar en la calle Samaria, cerca de la Avenida Torreón Nuevo y de calle Alborada.

De acuerdo con la SSP, en dicha zona los oficiales de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), así como mulitares, personal de la FGE, Guardia Nacional (GN) y Policía Morelia, efectuaban un operativo coordinado para ubicar a la referida célula delincuencial, cuando en determinado momento fueron atacados, entonces repelieron la agresión y atraparon a tres de los hostiles.

AGENCIA RED 113