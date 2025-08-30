Morelia, Mich.- Sábado 30 de agosto de 2025.- Un joven asesinado a balazos fue encontrado tirado a la orilla del camino que conduce de la colonia Ciudad Jardín hacia el Rancho Las Flores, en la zona poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo lo realizaron unos lugareños durante la mañana de este sábado e inmediatamente lo reportaron al número de emergencias 911. Después acudieron unos patrulleros, quienes confirmaron la situación y delimitaron el perímetro, pues en el suelo había casquillos percutidos calibre .45 milímetros.

Las fuentes indicaron que el interfecto no está identificado, él tenía entre 19 y 24 años de edad, era delgado, de piel blanca, vestía pantalón de mezclilla azul claro, una playera negra, calzado deportivo negro con suela blanca y como seña particular dos tatuajes, uno de ellos en el antebrazo izquierdo con la leyenda “Mi vida loca”, y el restante en el brazo derecho y se trata de la imagen de una Santa Muerte.

El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) arribaron al sitio en mención, iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

AGENCIA RED 113