La Unión, Guerrero.- 28 de septiembre de 2025.- La tarde de este domingo, un tráiler con plataforma chocó contra una camioneta en la autopista Siglo XXI. Luego de la colisión las unidades se proyectaron hacía un desnivel, mientras que el remolque acabó obstruyendo la vialidad.

El aparatoso accidente se registró en el kilómetro 257 del tramo carretero Feliciano – Las Cañas, hasta donde se trasladaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED, mismos que encontraron al conductor de una camioneta Chevrolet tipo Pick up de color azul con gris, atrapado dentro del automotor.

Los socorristas trabajaron por varios minutos hasta que lograron rescatar al lesionado y enseguida lo trasladaron a un hospital de la región para su adecuada atención médica. Mientras que en la zona se estableció paso alterno.

Oficiales de la Guardia Nacional de la División Seguridad en Carreteras e Instalaciones fueron los encargados de realizar los correspondientes peritajes y con apoyo de grúas ordenaron que los vehículos involucrados fueran remolcados a un corralón, en espera de que las autoridades competentes determinen responsabilidades.

RED 113