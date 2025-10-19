Morelia, Mich.- Domingo 19 de octubre de 2025.- El adulto mayor que murió atropellado por un vehículo desconocido sobre un puente del Libramiento Norte de Morelia, ya está identificado, informaron fuentes autoridades policiales.

El susodicho respondía al nombre de Agustín, de 69 años de edad, quien sufrió múltiples fracturas corporales. El trágico percance ocurrió la noche de ayer sábado a la altura de la colonia Lago 1, cerca de la calle Tratado de Libre Comercio, en el sentido de la salida a Salamanca hacia el Estadio Morelos.

Según las fuentes, el automotor involucrado en el hecho se dio a la fuga. Patrulleros municipales y paramédicos atendieron la emergencia, acordonaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas.

Después el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de rigor. Posteriormente los familiares del difunto lo reconocieron y reclamaron sus restos, a efecto de otorgarles sepultura.