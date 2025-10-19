Morelia, Michoacán, a 19 de octubre de 2025.- En el marco del 55 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, el PRD Michoacán rindió homenaje al ex presidente de México con un acto que reunió a la militancia en la capital michoacana. Desde la explanada del Obelisco dedicado al General, Octavio Ocampo, dirigente estatal del partido, evocó el legado del general como una guía moral y política para el presente: “Hoy no hablamos solo de un hombre, ni de un capítulo de la historia. Hablamos de un legado vivo, de una forma digna de entender la política, de una visión humanista que puso por delante al pueblo y no al interés personal”.

Durante su discurso, Ocampo sostuvo que el pensamiento cardenista continúa siendo una ruta vigente para la izquierda mexicana y, en particular, para el perredismo michoacano. “El PRD Michoacán es heredero legítimo del pensamiento cardenista, porque nació para defender la justicia social, la libertad y la democracia. Porque luchamos contra el autoritarismo cuando era peligroso hacerlo”, expresó ante militantes que lo acompañaron en el homenaje. El dirigente recordó que el cardenismo no fue solo discurso, sino acción, refiriendo a la reforma agraria, la soberanía nacional y la defensa del campo como base de la nación.

En un contexto donde miles de productores del país han salido a las calles para exigir precios justos, Ocampo señaló que el mejor homenaje al general Cárdenas es proteger al campo y a quienes lo trabajan. “Cárdenas fue el único presidente que miró al campo, que creyó en la justicia para los trabajadores y en la soberanía alimentaria. Sin campo no hay nación, sin productores no hay alimento, sin justicia social no puede haber paz”, afirmó. Desde esa convicción, llamó a construir políticas que garanticen certidumbre comercial, respeto al trabajo campesino y apoyo real a los pequeños productores.

Así pues, el líder perredista hizo un llamado a la unidad del partido en torno a los ideales que dieron origen a la izquierda mexicana. “Este homenaje no puede quedarse en palabras, debe convertirse en acción, en organización, en unidad, mucha unidad”, subrayó. Invitó a las y los perredistas a mantener viva la causa social y democrática del general Cárdenas: “Hoy tampoco nosotros vamos a agachar la cabeza. Somos un partido con historia, con identidad, con causa y con futuro”. La ceremonia concluyó con un aplauso colectivo y el compromiso de seguir haciendo del cardenismo una práctica cotidiana en la vida política y social de Michoacán.

Previamente Verónica García, secretaria general del PRD Michoacán, destacó que la vida y obra del general Cárdenas transformaron para siempre el destino de México. “Recordamos al hombre que reivindicó la soberanía de la nación, que escuchó al campesino, al obrero, al indígena, al olvidado. Honramos al presidente que impulsó la justicia social, que dignificó la vida del pueblo, que defendió el petróleo y que convirtió la solidaridad en política de Estado”, expresó. Añadió que las banderas de justicia social, soberanía, igualdad y democracia siguen siendo principios que el perredismo enarbola con orgullo y compromiso.