Uruapan, Mich.- 31 de enero de 2026.- Ante las autoridades ha sido identificado el joven asesinado anoche las inmediaciones del mercado San Francisco, en la colonia Bellavista de la ciudad de Uruapan.

Se trata de Miguel H., de 29 años de edad, con domicilio en la zona Centro de esta demarcación, quien a decir de sus seres queridos tenía apenas algunos días de haber salido de un anexo por problemas de adicciones.

Cabe recordar que el ataque armado fue perpetrado sobre la calle Guadalupe Victoria, casi esquina con 16 de Septiembre, y los responsables escaparon a bordo de una motocicleta, de acuerdo con algunos testigos.

Vecinos reportaron la agresión a los sistemas de emergencia y al lugar acudieron paramédicos locales pero el joven ya no tenía signos vitales; presentaba al menos 5 impactos de bala.

Policías de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia continúan con las investigaciones para esclarecer el homicidio.