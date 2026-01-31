Zitácuaro, Mich.- 31 de enero de 2025.- Un accidente vial entre un automóvil particular y una camioneta tipo Urban se registró sobre la carretera Zitácuaro-Morelia, a la altura de las inmediaciones del hotel Villa Monarca, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información del Heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro, el reporte fue recibido a su base por lo que de inmediato se trasladaron al lugar del percance. A su arribo, los elementos localizaron a los tripulantes de ambos vehículos conscientes y fuera de peligro.

El incidente involucró un automóvil marca MG, tipo MG3, color negro, así como una camioneta Toyota Hiace, color blanco. Tras una valoración prehospitalaria, se determinó que el conductor no presentaba lesiones aparentes, mientras que el copiloto refirió dolor en la parte baja de la espalda, aunque se negó a ser trasladado a un hospital.

Los bomberos brindaron atención en el sitio y posteriormente dejaron la situación a cargo de Tránsito del Estado para la determinación de responsabilidades. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el accidente.