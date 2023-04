Identifican a las víctimas del fatal choque de la Autopista Siglo XXI

Uruapan, Mich.- 11 de abril de 2023.- El saldo oficial de la carambola registrada esta mañana en la llamada autopista Siglo 21, es de dos personas fallecidas, 19 lesionadas, son cortadores de aguacate y entre ellas, cinco menores de edad; participaron en el percance, una camioneta de una empresa de paquetería, cuyo chofer pereció, contra dos camionetas con cuadrillas de cortadores.

El comandante Jorge Romero Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil, confirmó, que este lamentable accidente, tuvo lugar en el kilómetro 75, a la altura de la desviación a Huertas de Jujucato, del tramo carretero, Uruapan a Pátzcuaro.

Participaron, una camioneta Ford Transit, color amarillo, de paquetería de la empresa Mextrade, con placas NR-6935-B, que era conducida por Marcos Magdaleno C., de 45 años de edad, vecino de Morelia, contra una camioneta Chevrolet, doble cabina, pick up, color rojo, placas MV-9614-J, así como una Chevrolet gris oscuro, pick up, con placas de la UDC.

Entre los 19 lesionados, están cinco menores de edad, ellos son, Alan Jesús G., de 17 años; Juan Luis G., de 15; Jonathan Gael G., de 17; Geovanni R., de 15 y, Carlos Ángel A., de 15 años de edad. El otro fallecido, Alejandro G., de 34 años, vecino de la colonia Ignacio Ramírez, en Uruapan.

Los otros heridos son, Rafael de Jesús, M., de 18 años; Juan Francisco A., de 24; Evert A., de 20; Alejandro M., de 25; Jorge Miguel R., de 18; Brayan S., de 21; J. Reyes D., de 22; José Ángel G., de 35; Edwin A., de 47; Irving Alexis F., de 19; Miguel Ángel G., de 19; José Luis S., de 48; Reynaldo G., de 40 y, Julio César J., de 24 años de edad.

Participaron en labores de auxilio, personal de las unidades, SSM-1542, PCM-010, E-23 Vive, PCM05, Q-1 Ambumed, URM-03, de Uruapan; SSM1569 y PCM-01 de Ziracuaretiro, MAQ-02 de Pátzcuaro y la SSM-1759, además del helicóptero Bell 206, con matrícula XC-MOM.

