Cinco lesionados tras aparatoso choque, frente a base de la policía de Zamora

Zamora, Mich.- 11 de abril de 2023.- Cuatro jóvenes y una menor de edad resultaron

lesionados luego de que el auto en el que viajaban terminará por chocar contra un semáforo

al ser impactado por una camioneta, la cual fue asegurada por autoridades policíacas.

El aparatoso accidente se registró la tarde de este martes, en la Avenida Juárez, justo frente

a la base de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Paramédicos de Rescate auxiliaron a Flavio César M., C., de 22 años de edad, Brenda

Alejandra B., C., de 22 años de edad, Alondra M., C., de 16 años de edad, así como otras

dos jóvenes de las cuales no se proporcionaron mayores datos, solo se dijo que todos son

vecinos de la comunidad de Los Nogales, perteneciente al municipio de Chilchota.

Las unidades involucradas en el hecho son, un automóvil Ford Mustang, color amarillo con

negro, con placas PUG-682-A y una camioneta Ford Edge, de color gris, modelo 2013, con

placas JKK-2850 del Estado de Jalisco, la cual era conducida por Juan Pablo de 16 años,

vecino de la colonia Las Fuentes.

