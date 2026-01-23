Los Reyes, Michoacán, a 22 de enero del 2026.– Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo y mejorar la conectividad en el municipio, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, realizó gestiones ante la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Michoacán, enfocadas en proyectos estratégicos de infraestructura para la comunidad de San Rafael.

El alcalde informó que, derivado de estas gestiones, ya se tienen avances muy importantes que beneficiarán directamente a esta localidad, y adelantó que en breve se estarán dando a conocer también buenas noticias para otras comunidades del municipio.

Humberto Jiménez Solís subrayó que su gobierno mantiene una labor constante de tocar puertas y gestionar recursos ante las instancias correspondientes, con el compromiso de que el progreso y las obras lleguen a cada rincón de Los Reyes.

“No bajamos la guardia; nuestra meta es que el desarrollo sea parejo y que todas nuestras comunidades vean resultados concretos”, señaló el presidente municipal, quien reiteró que su administración trabaja con cercanía, responsabilidad y visión de futuro.

Este año una prioridad, dijo, es continuar impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida de las familias y fortalezcan el crecimiento del municipio. Además de atender las necesidades de las comunidades y fortaleciendo las condiciones de movilidad y bienestar para la población.